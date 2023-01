Superlega | tribunale di Madrid contro Fifa e Uefa | ' Non possono ostacolare la concorrenza'

Un'altra sentenza favorevole alla. IlProvinciale di Madrid ha emesso una sentenza, diffusa dal quotidiano sportivo spagnolo As , nella quale i tre magistrati assicurano che "la Fifa e la Uefa non possono ...Clamorosa sentenza pronunciata dalprovinciale di Madrid in favore delle, accogliendo il ricorso contro ilMercantile numero 17 e respingendo l'opposizione della Uefa . Documento esclusivo del quotidiano spagnolo 'As' Nel documento a cui il quotidiano ...

Superlega, il Tribunale di Madrid dà torto a Fifa e Uefa: "Non possono ostacolare la concorrenza" la Repubblica

Superlega: un'altra vittoria al Tribunale di Madrid Tuttosport

Superlega, la clamorosa sentenza del tribunale di Madrid contro Uefa e Fifa Corriere dello Sport

Superlega, Tribunale Madrid: "Uefa e Fifa non possono sanzionare club" (Fonte AS) Sky Sport

La Superlega vince al tribunale di Madrid su UEFA e FIFA: Non possono ostacolare la concorrenza Sport Fanpage

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Clamorosa sentenza pronunciata dal tribunale provinciale di Madrid in favore delle Superlega, accogliendo il ricorso contro il Tribunale Mercantile numero 17 e respingendo ...Ora la Audiencia Provincial dà di nuovo ragione ai membri della Superlega, Real Madrid, Barcellona e Juventus, ribaltando il verdetto del Tribunale Mercantile numero 17 di Madrid. Risulta interessante ...