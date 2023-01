Superlega | smacco del tribunale di Madrid a Fifa e Uefa Ecco la sentenza

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ora, si può attendere solo la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ma l’esito che viene dallaemessa daldiè un risultato clamoroso, che vede ancora vincenti i club che, nel 2021, avevano cercato di costituire la. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, “i membri fondatori avevano chiesto di essere tutelati di fronte alle possibili sanzioni paventate da parte diper aver tentato di organizzare il nuovo torneo. Inizialmente la cosa era stata garantita dal giudice incaricato, maavevano fatto appello e la loro istanza era stata accolta, con larovesciata. Ora, la Audiencia Provincial dà di nuovo ragione ai membri della ...

L'avvocato generale Athanasios Rantos, ha inferto un colpo quasi mortale alla Superlega di calcio, sottolineando come... "Super League jetzt!", Super League adesso, subito, hanno twittato i social media manager dell'Union Berlino capolista in Bundesliga. Un tweet beffardo, come dire: fatelo ora, se avete il coraggio...

