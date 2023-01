Superlega | sentenza a favore | niente sanzioni per Juve | Barcellona e Real

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il tribunale provinciale di Madrid ha accolto il ricorso contro il tribunale commerciale numero 17 e ha respinto l’opposizione della UEFA con unavole alla. Nella, come riportato da AS, i tre magistrati del tribunale assicurano che “la FIFA e la UEFA non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da una scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la”. I giudici hanno aggiunto che “alla luce delle indicazioni che ci sono state messe a disposizione, non ci sembra giustificabile il comportamento dei convenuti a tutela degli interessi generali del calcio ...