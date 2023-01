Superlega | il Tribunale di Madrid vieta sanzioni ai club da FIFA e UEFA

(Di martedì 31 gennaio 2023) In attesa che arrivi la decisione finale della Corte di Giustizia dell’Unione europea sull’eventuale monopolio dellanell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa, ilProvinciale diha emesso una clamorosa sentenza favorevole alla. Nella sentenza, come riportato dal quotidiano spagnolo As, i tre giudici delassicurano che «non L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Clamorosa sentenza pronuncianta dalprovinciale di Madrid in favore delle, accogliendo il ricorso contro ilMercantile numero 17 e respingendo l'opposizione della UEFA. Si legge, come riportato da AS, che "la FIFA e la UEFA non possono giustificare il ...Come comunicato dal giornalista 'Giacomo Scutiero' è arrivato il verdetto definitivo sulla questione relativa alla, infatti, come comunicato in una nota ufficiale. Ildi Madrid ha ...

Svolta clamorosa per il destino della Superlega da Madrid. Il Tribunale commerciale della capitale spagnola ha accolto infatti l'appello della A22Sports, la Superlega può esistere e i club che ancora ...