Superlega | il Tribunale di Madrid dà torto a Uefa e Fifa | “Non sanzionino i club che partecipano alla nuova competizione”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Laottiene un successo nelle aule giudiziarie contro: ilprovinciale diha accolto il ricorso contro ilMercantile e ha respinto l’opposizione dell’organismo che regola il calcio in Europa, affermando nel dispositivo che le due associazioni “non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la”. La sentenza, emessa da tre magistrati componenti il collegio giudicante, recita ancora: “Quella che si avverte è un’azione che ha tutte le caratteristiche di un ...

Inoltre, non possiamo presumere in questa procedura cautelare che il meccanismo di distribuzione degli utili utilizzato da FIFA e La UEFA, che non è contrassegnata o controllata da un regolatore pubbl ...Il Tribunale provinciale di Madrid ha stabilito che le sanzioni minacciate dalla UEFA per Real Madrid, Barcellona e Juventus nell'ambito della creazione della Superlega non possono ...