Superlega | il tribunale di Madrid contro Uefa e Fifa | “Comportamento anticoncorrenziale”

(Di martedì 31 gennaio 2023)“non possono giustificare il lorola. IlProvinciale diha emesso una sentenza, diffusa dal quotidiano sportivo spagnolo As, favorevole al progetto promosso da Real, Barcellona e Juventus. I tre magistrati infatti ritengono non corretto iladottato dagli organi di governo del calcio, che stando alla sentenza hanno agito “come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da una scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la”. Cosa cambia? Per ora poco. Di ...

Ilprovinciale di Madrid si è espresso in favore dell'appello presentato da A22Sports. Fifa e Uefa non possono opporsi alla nascita della ...In attesa del verdetto della Corte Europea del Lussemburgo, laregistra un successo parziale presso ildi Madrid. La partita vera si gioca a Lussemburgo, ma la sentenza madrilena di questa mattina ha comunque la sua rilevanza. TERZO ROUND Il ...

Superlega, il Tribunale di Madrid dà torto a Fifa e Uefa: "Non possono ostacolare la concorrenza" la Repubblica

Superlega: un'altra vittoria al Tribunale di Madrid Tuttosport

Superlega, Tribunale Madrid: "Uefa e Fifa non possono sanzionare club" (Fonte AS) Sky Sport

Superlega, la clamorosa sentenza del tribunale di Madrid contro Uefa e Fifa Corriere dello Sport

Superlega, il Tribunale di Madrid contro Fifa e Uefa: «Il monopolio non può ostacolare l'iniziativa dei club» ilmessaggero.it

Il Tribunale provinciale di Madrid ha stabilito che le sanzioni minacciate dalla UEFA per Real Madrid, Barcellona e Juventus nell'ambito della creazione della Superlega non possono ...Cosa cambia Per ora poco. Di certo i club promotori hanno un appiglio per proseguire la loro battaglia, dopo che a dicembre l’Avvocatura generale della Corte di Giustizia Europea aveva invece ...