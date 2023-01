Nelle richieste ucraine, ormai quotidiane, di nuove armi all'Occidente, in cima alla lista compaiono sempre più spesso due voci: iAtacms, con una gittata di circa 300 chilometri, e gli aerei da guerra, in particolare gli F16 di fabbricazione statunitense. In entrambi i casi, si tratta di forniture che rappresenterebbero ......" ha formulato con urgenza piani per la produzione di aerei passeggeri Sukhoi100, aerei ... I produttori ditedeschi e spagnoli stanno guidando lo sviluppo di un nuovo intercettore di ...

Super-missili o jet da guerra: gli alleati di Kiev davanti al nuovo salto di qualità L'HuffPost

Missili ipersonici Kinzhal e ad alta precisione: nuovo raid di Mosca sull’Ucraina Corriere della Sera

La Russia sfoggia la terribile nave da guerra: super missili pronti a colpire Il Tempo

La fregata russa salpa verso il Mediterraneo: “Si eserciterà con i missili ipersonici” la Repubblica

Ucraina ultime notizie. Germania: sì all’invio di Leopard dalla Polonia. Crosetto: Italia invierà ... Il Sole 24 ORE

Entrambe le opzioni hanno i loro pro e contro. Ce li illustrano Marrone (Iai) e il generale Camporini. Intanto la Cina manda un esplicito messaggio agli Usa ...Secondo Kiev l’azione di oggi è il tredicesimo attacco missilistico e quindicesimo attacco di droni contro sistema energetico ...