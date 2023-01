' Sul gradino dell' uscio Ritorno al Monferrato' al Nuovo Circolo Nosenzo

Sabato 4 febbraio alle ore 10.30 al Nuovo Circolo Nosenzo (via Corridoni 51 Asti) si presenta il romanzo di Pinuccio Marra "dell'uscio Ritorno al Monferrato ", edito dalla casa editrice Baima & Ronchetti. L'autore, nato a Torino nel 1960, diplomato in elettronica industriale, lavora da quarant'anni presso un'...Chiude il podiopiù basso Andre Agassi a 33. Il sei volte vincitore delle Finals, inoltre, con l'ultimo successo ha messo in cascina il titolo numero 93 della carriera oltre che a ...

"Sul gradino dell'uscio Ritorno al Monferrato" al Nuovo Circolo ... Gazzetta D'Asti

Coppa Europa: Nicolò Molteni vola sul 3° gradino del podio nella ... Sciare

"Basta cadute in piazza Pergolesi Sul gradino metteremo le fioriere" il Resto del Carlino

Tino Brambilla: 31 gennaio 1934 - Motoremotion.it Motor Emotion

Europei Winter Triathlon, Italia super: trionfano Mairhofer, Pesavento e la staffetta La Gazzetta dello Sport

Sabato 4 febbraio alle ore 10.30 al Nuovo Circolo Nosenzo (via Corridoni 51 Asti) si presenta il romanzo di Pinuccio Marra “Sul gradino dell’uscio Ritorno al Monferrato”, edito dalla casa editrice ...Podio tutto al femminile nella classifica di gennaio 2023 con Miley Cyrus, Taylor Swift e P!nk che spopolano con le loro hits ...