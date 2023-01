Stralcio mini-cartelle | il Comune di Nocera Inferiore ha deciso di aderire

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – L’Amstrazione Comunale dihadiallodelleprevisto dalla Manovra di bilancio (art.1, commi 227-229 L. 197/2022), che prevede la cancellazione automatica di interessi e sanzioni per i carichi fino a 1.000 euro affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (per le multe stradali l’annullamento automatico sarà limitato ai soli interessi). «L’Amstrazione Comunale, che ha adottato questa decisione, ha inserito l’argomento nell’ordine del giorno della riunione della Commissione Politiche di bilancio e della programmazione finanziaria – spiega il ...

...diversa da quella calcolata all'inizio quando il Comune aveva considerato che il valore delle-...inviare la comunicazione via Pec di adozione del provvedimento di non applicazione dello...Il valore economico di questoper le casse comunali, come ha precisato Nardelli, è piuttosto basso: ' gli uffici hanno calcolato che la somma da annullare è di 525mila euro, contro un ...

Entro il 31 gennaio i Comuni decidono se concedere lo stralcio automatico delle cartelle. In alternativa, entro il 30 aprile, il multato può chiedere la rottamazione quater. E qualcuno può tentare il ...Palazzo civico rinuncia alle cartelle sotto i mille euro precedenti al 2006. Lo stralcio vale appena 5,4 milioni sui 200 di arretrati mai incassati ...