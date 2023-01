Stralcio cartelle fino a 1 000 euro | debiti inclusi e come funziona

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nell’edizione 2023 della Manovra targata Governo Meloni c’è loa 1.000. E’ questo uno dei tasselli del corposo pacchetto fiscale deciso dall’esecutivo per l’anno in corso. Entrato in vigore a gennaio 2023 con la Legge di bilancio, è rimasto un po’ in stand by, in attesa che l’agenzia delle entrate pubblicasse la circolare operativa, con tutti i dettagli del caso.ad ora si sapeva che la misura consente di cancellare le vecchiecon un importoa 1.000, cioè tutte quelle considerate ormai crediti inesigibili dal Fisco. Per usare le parole della premier Meloni: “quelle per le quali la riscossione è più costosa della cancellazione per lo Stato“.Stiamo parlando quindi una cancellazione tout court di una ...

... oltre ventimila euro di contributi alle società sportive 30 Gennaio 2023 Grosseto, la Provincia non aderisce allodellesotto i 1000 euro 30 Gennaio 2023 Toscana News © 2013 - 2023 ...Alla lista dei Comuni che dicono sì alloesattoriali fino a mille euro si dovrebbe aggiungere Napoli . Anche Torino avrebbe deciso per la sanatoria dei debiti fino al 2006 (quelli successivi non sono affidati dall'Agenzia ...

Dalla definizione agevolata allo stralcio delle cartelle: le istruzioni delle Entrate sulla tregua fiscale Informazione Fiscale

Stralcio delle mini-cartelle, addio ai vecchi debiti: l’operazione vale 18 miliardi Sky Tg24

Stralcio cartelle e rischio danno erariale, il Consiglio si astiene: seduta rinviata a domani Virgilio

Stralcio mini cartelle fino a 1000 euro, come funziona e chi riguarda Fanpage.it

Stralcio delle cartelle, il Comune di Milano sceglie di non aderire Affaritaliani.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La Regione Emilia-Romagna non applicherà lo stralcio delle cartelle per i tributi non pagati con importi fino a mille euro. Lo ha stabilito la Giunta regionale decidendo di non applicare la norma ...