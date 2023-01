Strage in Pakistan | kamikaze entra nella moschea e si fa esplodere | 84 morti

Tehrik - e - Taliban(TTP), il gruppo dei talebani pachistani , ha rivendicato l' attacco suicida alla moschea. L'azione sarebbe una vendetta per l'uccisione del leader del Ttp Omer Khalid ...Secondo la polizia, il kamikaze era un cittadino afghano , residente incon la sua famiglia da diversi anni, che aveva preparato l'attacco in Afghanistan. Le centinaia di poliziotti che ...

Strage in Pakistan, kamikaze entra in moschea e si fa esplodere: almeno 61 morti e 152 feriti ilmessaggero.it

In Pakistan un attentato kamikaze alla moschea di Peshawar ha provocato almeno 84 morti, ma il bilancio è ancora provvisorio. Mohammad Asim, portavoce dell'ospedale di Akistani, ha riferito che e altr ...Era in prima fila tra le centinaia di fedeli che stavano recitando le loro preghiere pomeridiane nella moschea di Peshawar, in Pakistan, quando si è fatto esplodere seminando morte e terrore. Oltre un ...