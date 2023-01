Stop ai tavolini esterni per la pizzeria di Briatore. L'imprenditore sbotta

(Di martedì 31 gennaio 2023) No all’utilizzo dello spazio esterno al Crazy Pizza da parte del Campidoglio. L’attacca: “A Milano non ci hanno mai detto nulla”

Qui, all'ombra della storia, ci si può soffermare nei bar conall'aperto dove gustare il ... Il 25 febbraio sarà la volta della Grande Notte del Jazz , una non -di 7 ore di musica ...... arriva all'indomani della decisione del Tar dell'Emilia Romagna che ha bocciato il ridimensionamento deiimposto da Palazzo D'Accursio ai locali che si affacciano sul lato sinistro della ...

Roma, stop ai tavolini esterni per la pizzeria di Briatore. L ... ilGiornale.it

«Stop a tavolino selvaggio» Il regolamento è da rivedere Bresciaoggi

Blog: #BARVxL - Lo stop di petto vivoperlei.calciomercato.com

Cagliari, Sant’Efisio in processione a gennaio: via i tavolini e stop alla movida nel Corso Casteddu Online

Boom turismo, a Firenze stop paninoteche: vincolate le licenze dei negozi storici La Repubblica

No all’utilizzo dello spazio esterno al Crazy Pizza da parte del Campidoglio. L’imprenditore attacca: “A Milano non ci hanno mai detto nulla” ...Le procedure di licenziamento collettivo dei 190 dipendenti Jabil sui 440 attuali sono state sospese per un mese. Ad annunciarlo è stata una nota del Ministero dell'Industria e del ...