(Di martedì 31 gennaio 2023) Lo "Stranamore" di Bruxelles non demorde. Non dismette l'elmetto e prosegue nell'incendiare le polveri, prospettando scenari apocalittici. Stiamo parlando del segretario generale dellaJens ...

È in un contesto del genere che Jensha effettuato un tour asiatico, in programma dal 29 gennaio al primo febbraio. Il viaggio diin Estremo Oriente assume una rilevanza ......storica delle norme sudcoreane che impediscono l'export di armamenti verso paesi coinvolti in... Il tentativo diè chiaro, coinvolgere i paesi dell'Asia orientale nello schema Nato in ...

Stoltenberg: quel “profeta di sventure” che guida la Nato Globalist.it

Ucraina, parla l'ex collaboratore di Putin: "Un golpe in Russia è possibile". Biden frena sull'invio di F-16 RTL 102.5

Sì all'invio di Leopard dalla Germania e di Abrams dagli Usa. Kiev: Decisivi per la nostra vittoria RaiNews

Vladimir Putin se la ride: chi candidano Nobel per la pace Liberoquotidiano.it

La RAI ha dichiarato guerra alla Russia Contropiano

L'ipotesi Ursula con Draghi alla Commissione Ue C'è però anche un'altra strada. Sarebbe quella di una seconda proroga dell'incarico di Stoltenberg. Ma concedere al norvegese una breve proroga potrebbe ...Il Giappone è il più importante e potente partner della Nato. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel ...