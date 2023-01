Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensnel corso del suo punto stampa con ...che la sicurezza nell'area transatlantica e dell'indopacifico è "interconnessa" e che lain ...Secondo il segretario generale della Nato 'Pechino osserva con attenzione cosa sta accadendo oggi in Ucraina e questo potrà influenzare le sue decisioni future: ciò che accade oggi in Europa potrà ...

Stoltenberg, 'guerra oggi in Europa, domani forse in Asia' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Guerra Ucraina Russia, news. Stoltenberg: "Oggi in Europa, domani forse in Asia". LIVE Sky Tg24

Perché la Nato guarda all'Asia InsideOver

Stoltenberg: “Il Giappone è il più importante e potente partner della Nato” Agenzia Nova

Roma, 31 gennaio 2023 - Il Cremlino annuncia una visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca, ma Pechino frena. "Cina e Russia mantengono una stretta cooperazione a vari livelli per promuovere lo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...