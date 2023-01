Sto con un uomo più giovane e tutti mi criticano

Leggi su dilei

(Di martedì 31 gennaio 2023) Vi seguo assiduamente e mi piace leggere i consigli delle altre donne in merito a vicende personali. Scrivo per un commento che ho visto giorni fa sulla vostra pagina, riguardo “20enni e 40enni a confronto”. Voglio raccontarvi la mia storia. Tre anni fa il mio matrimonio, che già scricchiolava da un po’ di tempo, arriva al capolinea. Nel mezzo di questa fine, inizio a frequentare un ragazzo che collabora con lo studio per cui lavoro, con cui c’è un intesa pazzesca, da ogni punto di vista. Lui ha una figlia quasi coetanea dei miei, avuta a giovanissimo da una ex, che vive in un’altra città con la mamma. Anche lui ha appena chiuso una storia, con una ragazza 20enne che fa la modella. Questo tipo ha ben 12 anni meno di me. Mi lascio travolgere. I miei figli adolescenti decidono di andare a vivere col padre. Inizialmente non mi vogliono quasi vedere. Oggi sonoe due ...