Stipendio | clausola e i 19 milioni da dare allo Sporting | i nodi del rinnovo di Leao

Rafael Leao chiede una via d'uscita a 70 milioni, quasi la metà dell'attualerescissoria. Senza effetto l'incontro tra Maldini e il ...Il presidente del Napoli eserciterà launilaterale di rinnovo del contratto fino a giugno 2024 per Spalletti, senza nemmeno trattare sullodell'allenatore (2,7 milioni di euro ...

Lipsia soddisfatto di Olmo, ora il rinnovo con robusto aumento di stipendio e clausola TUTTO mercato WEB

Dybala e la clausola d'uscita: a quanto può salire il suo stipendio. La Roma si muove Corriere dello Sport

PM – Milan, Bennacer rinnova: stipendio e precisazioni sulla clausola Pianeta Milan

Roma, primi approcci per il rinnovo di Dybala: stipendio, clausola ... Calciomercato.com

De Laurentiis vuole blindare Kim: valutazioni su clausola e ingaggio Sportitalia

Rottura tra il Milan e Rafael Leao. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è congelata la trattativa per il rinnovo fino al 2027 del portoghese, anche perché le parti non si parlano più. Lo strappo dec ...