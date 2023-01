Stipendi sempre più magri Secondo i dati Istat nel 2022 le retribuzioni reali sono scese del 7 | 6%

(Di martedì 31 gennaio 2023) Gliitalianiscesi in media neldel 7,6%. È quanto emerge deidiffusi oggi dall’cui lo scorso anno si è chiuso con un incremento medio del valore nominale delle buste paga dell’1,1%. Questi ritocchi vanno però rapportati all’aumento generalizzato dei prezzi legato all’inflazione che è stata dell’8,7%. In sostanza quindi si guadagna un bel po’ di meno di un anno fa. Il divario tra aumento dei prezzi e quello dei salari è il più ampio dal 2001, anno di diffusione dell’indicatore dei prezzi armonizzato a livello europeo. Nel, ricorda l’stati recepiti 33 rinnovi di contratti collettivi ma gli adeguamenti economicistati modesti. È andata un po’ meglio nel settore ...

di differenziare gli stipendi degli insegnanti in base al costo della vita di ogni territorio. Se, ... la regionalizzazione della scuola potrebbe anche allargare le maglie: 'pur tenendo vigente il ... Un'idea di scuola mutuata soprattutto dal rispetto che l'ambiente cittadino aveva sempre avuto per ... E in una società in cui l'inflazione galoppa e gli stipendi dei docenti restano per interi decenni ...

