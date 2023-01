(Di martedì 31 gennaio 2023) Unhatoe aggredito il suo nuovo fidanzato di lei. Per un giovane 22enne diè stato chiesto il: è accusato die di lesioni. Il gup deciderà il 9 febbraio. Faversoilun 22enneno Succede in un liceo della capitale. I due giovani si sono lasciati da circa un anno, ma lui non accetta la fine della relazione. Il 22enne inizia così a inviare messaggi alla exalternando parole amorevoli con cui chiede alla ragazza di tornare insieme a messaggi intimidatori e minacce, a volte arrivando anche a utilizzare epiteti offensivi. La ragazza, data l’insistenza e la violenza ...

Perseguita l'ex fidanzata e aggredisce il presunto nuovo fidanzato di lei. Per un 22enne romano è stato chiesto il processo: è accusato die di lesioni. Il gup deciderà il 9 febbraio. Succede in un liceo della capitale. I due giovani si sono lasciati da circa un anno, ma lui non accetta la fine della relazione. Abbonati per ......e vandalismo nei confronti della nonna e della sua casa L'ex conduttrice Rai Virginia Sanjust di Teulada è accusata dinei confronti della nonna Antonietta De Pasquale . La procura di...

Stalking a Roma, minaccia e perseguita l’ex fidanzata: ragazzo rischia il processo Il Corriere della Città

Urla ed escrementi sulla porta: condannata vicina stalker RomaToday

Virginia Sanjust ex volto Rai dopo lo stalking all'ex accusata di ... Fanpage.it

Stalking, 6mila telefonate in 5 mesi e minacce all'ex: «Pubblico le tue foto da nudo». Arrestata donna ilmattino.it

Camera dei Deputati, 7 febbraio, presentazione del libero “Stalking ... PaeseRoma.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Spuntano nuove accuse nei confronti dell’ex volto Rai Virginia Sanjust di Teulada, per le quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio ...