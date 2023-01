Spopola ‘scomunica’ social Gassman post Giarrusso | non vi voto mai più

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 31 gennaio 2023) Pd,"Un partito che continua ad essere "riempito" di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l`idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non viMAI più. #adieux". Ha sollevato un "caso" suiil tweet di Alessandropubblicato ieri subito dopo l'annuncio da parte di Dino, dal palco di una iniziativa elettorale con Stefano Bonaccini, di volersi iscrivere al Pd. In poche ore ha raccolto 475mila visualizzazioni, quasi 7mila like e 800 commenti.Leggendo qualche risa si nota che la maggior parte condivide la dura analisi dell'attore che inizialmente ha anche riso con toni ancora più espliciti nei confronti del Pd. In particolare ad una follower che gli ha scritto ...