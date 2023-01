Spinazzola out in Coppa Italia | arrivato il responso degli esami | la situazione

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 gennaio 2023) Continua la grana infortuni in casa Roma, tornata a trigoria con l’amaro in bocca per una partita, quella di Napoli, che l’ha vista protagonista di un’ottima prestazione e che avrebbe potuto portare un risultato ben diverso. Ecco però che nella serata di domani i giallorossi avranno subito la possibilità di rifarsi, davanti ai loro tifosi, nella partita valida per l’accesso alla semifinale dicontro la Cremonese, che proprio a Napoli ha strappato il pass per i quarti eliminando Spalletti ed i suoi ragazzi. El Shaarawy RomaInfortunio: out 15 giorni, pronto El Shaarawy Lascia molte scorie in termini di infortuni la partita del Maradona, in primis quello di Leonardo, rientrato proprio a Napoli da titolare dopo molto tempo. Come ...