Spezia | Gotti operato | il comunicato del club

(Di martedì 31 gennaio 2023) Luca, allenatore dello, è statoalle anche e dovrà stare fermo per un po’ di tempo prima di tornare a guidare la squadra Luca, allenatore dello, è statoalle anche e dovrà stare fermo per un po’ di tempo prima di tornare a guidare la squadra. La nota del: “LoCalcio comunica che questa mattina, presso l’istituto clinico Humanitas di Milano, il tecnico Lucaè stato sottoposto a un intervento chirurgico mirato a risolvere il problema alle anche che da alcuni tempi ne stava limitando la mobilità. L’intervento, eseguito dal dottor Federico Della Rocca, primario del reparto di Ortopedia 2, e’ perfettamente riuscito, spiega ilin una nota, e il tecnico ...

Al centro sportivo di Follo non troverà il tecnico Luca, che oggi è stato operato alle ... L'allenatore, 55 anni, si era presentato in stampelle al Dall'Ara in occasione di Bologna -...Allenatore: Thiago Motta(3 - 5 - 2): Dragowski 6.5; Nikolaou 5, Caldara 5.5, Amian 5; ... Allenatore: LucaCRONACA DELLA PARTITA FANTACALCIO REPORT Reti: al 37 pt Posch, al 32 st ...

Gotti operato Resta ai box una settimana LA NAZIONE

Spezia, Gotti rischia di non essere in panchina contro il Napoli: il motivo Tutto Napoli

SPEZIA, TECNICO GOTTI OPERATO ALLE ANCHE - Sportmediaset Sport Mediaset

Spezia: Gotti si opera in queste ore, non potrà allenare la squadra in vista del Napoli CalcioNapoli24

Spezia: ufficiale Shomurodov, Gotti operato alle anche Agenzia ANSA

Per Spezia-Napoli potrebbe avversarsi un'inattesa assenza sul terreno di gioco, la quale è di moltissimo valore per la squadra ...Lo Spezia Calcio comunica che questa mattina, presso l'istituto clinico Humanitas di Milano, il tecnico Luca Gotti e' stato sottoposto a un intervento ...