Spari contro l’auto di un incensurato | si indaga nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Una smart intestata e utilizzata da un 44enneè stata raggiunta, la scorsa notte, da numerosi proiettili calibro 7,62; alcuni colpi sarebbero stati esplosi anchela vicina abitazione del 44enne. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano ad intervenire in via Vanoni 20. Indagini sono in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.