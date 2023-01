Spari ad Alatri | il testimone | “Due colpi | poi il sangue a terra”

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Saranno state le 19, le 19,30 al massimo. Ero a casa, io abito poco più avanti da dove i ragazzi si riuniscono sempre e dove si erano ritrovati anche ieri. Ho sentito due, uno dopo l’altro, ma qui non succede mai nulla e ho pensato fosse una moto, di quelle modificate. Così sono rimasto a casa. Quando dieci minuti più tardi ho iniziato a sentire le sirene, ho capito che mi ero sbagliato e sono sceso. Ac’era una pozza di, ci hanno fatto togliere le macchine dal parcheggio sottostante, cercavano i proiettili”. Lo racconta all’Adnkronos un residente di, uno dei primi ieri sera a scendere sul posto dove Thomas Bricca, 18 anni, è stato centrato alla testa da uno dei due proiettili esplosi da due ragazzi in sella a un motorino. “Abbiamo più volte chiesto l’installazione delle ...

Li ho visti tutti quei ragazzi, gli ho detto 'Ma sempre qui state' e mi hanno risposto cheoffre questo. Io sono scioccata, li ho visti crescere', racconta ancora all'Adnkronos una ex ...Leggi anche Frosinone,nel centro di: gravissimo un 18enne "Ho visto crescere quel ragazzo - aggiunge lo spazzino di zona - così per bene e pulito che devono essersi sbagliati. Non posso ...

Alatri (Frosinone), spari davanti a un bar: clinicamente morto un 18enne | Ipotesi maxi rissa tra bande rivali TGCOM

Alatri, sparatoria davanti a un bar: 18enne «clinicamente morto» nel Frusinate Corriere della Sera

Spari ad Alatri: il colpo, la moto, le immagini e le testimonianze. Il punto sulle indagini ilmessaggero.it

Sparatoria in un bar nel Frusinate, clinicamente morto un diciottenne Sky Tg24

Sparatoria Alatri, Thomas Bricca (18 anni) clinicamente morto dopo una sparatoria. La pista della guerra tra b ilmessaggero.it

Alatri, è stato dichiarato clinicamente morto il ragazzo ferito nella sparatoria Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di risalire all’identità del responsabile del gesto che, subito dopo aver ...Il colpo di pistola, la moto T Max sulla quale è arrivato ed è fuggito chi ha aperto il fuoco, le risse dei giorni scorsi e le testimonianze che i carabinieri stanno raccogliendo ...