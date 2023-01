Sparatoria sul set | Alec Baldwin incriminato formalmente

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’attoree l’armiere Gutierrez-Reed sono statiincriminati per omicidio involontario in seguito alla morte sul set del film ‘Rust’ della direttrice della cinematografia del film Halyna Hutchins. Lo riportano i media Usa. Secondo quanto riportato nei documenti del tribunale del primo distretto giudiziario del New Mexico, i procuratori li accusano di non aver seguito i protocolli standard di sicurezza sul set. La loro incriminazione era stata preannunciata due settimane fa dalla procuratrice di Santa Fe Mary Carmack-Altwies. La vittima è morta dopo cheha sparato con una pistola caricata con proiettili veri. Il regista del film, Joel Souza, è rimasto ferito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'attore Alec Baldwin e l'armiere Gutierrez - Reed sono stati formalmente incriminati per omicidio involontario in seguito alla morte sul set del film 'Rust' della direttrice della cinematografia del film Halyna Hutchins. Lo riportano i media Usa. La loro incriminazione era stata preannunciata due settimane dalla procuratrice di Santa Fe Mary Carmack-Altwies.

