Sparatoria ad Alatri | il 18enne Thomas Bricca è clinicamente morto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) . In corso le indagini per individuare i responsabilidi, sarebbe. Il giovane è rimasto vittima di un vero e proprio agguato. Due persone, a volto coperto, su uno scooter hanno rivolto al giovane una serie di colpi sparati con una pistola. Le difficili condizioni del giovane hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza in elicottero al San Camillo di Roma, dove la sua attività cerebrale risulta assente. Per poter dichiarare la morte cerebrale è, tuttavia, necessario aspettare le canoniche 48 ore. L’agguato è avvenuto verso le ore 20 a Largo Cittadini, nel centro di, in provincia di Frosinone. Secondo i testimoni lasi sarebbe registrata al culmine di una rissa. L’ipotesi degli ...