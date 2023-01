Soumahoro | cosa esce fuori | come sono stati spesi i soldi delle donazioni

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Striscia la notizia quando azzanna non molla facilmente l'osso.per il caso di Aboubakar, il deputato eletto con Sinistra e Verdi travolto dalle polemiche dopo l'inchiesta della procura di Latina sulle coop gestite da compagna e suocera. Il tg satirico di Canale 5, in onda lunedì 30 gennaio, fa i conti all'ex sindacalista e svela qualche cifra, ossiaalcuni deiraccolte fondi lanciate dall'ex esponente di Verdi-Sinistra italiana. Ebbene, quasi 10mila euro sarebberoper alimenti e vestiario, oltre mille per un video, più di 20mila per i trasporti. L'inviato di Striscia Pinuccio prova a ricostruire le voci di spesa in base a quanto pubblicato sul sito ...