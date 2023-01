“Sostituita dal famoso collega” Caterina Balivo | fuori dal programma di punta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Momento no per, dopo tante voci è arrivata la conferma: la presentatrice non farà parte della prossime edizione de Il Cantante Mascherato, lo show in onda sulla Rai e guidato da Milly Carlucci. La notizia è filtrata proprio in queste ore. Nei giorni scorsiera stata criticata per gli ascolti non eccelsi del suoLingo. Già a settembre, infatti,ammetteva che presentare un quiz show nella fascia preserale di La 7 fosse una sfida parecchio complicata e difficile. Eppure qualche risultato era stato ottenuto: col tempo gli ascolti sono cresciuti arrivando addirittura a raddoppiare lo share, fino ad arrivare al 2% nella settimana dal 9 al 12 gennaio 2023 (oltre 300.000 telespettatori). Per il direttore di rete ...