Sorpresa di calciomercato | Koulibaly già via dal Chelsea? È stato proposto in Serie A!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ultimo giorno diper questa sessione invernale, con tanti club che devono risolvere problemi non da poco. Uno di questi è l’Inter, che è alle prese con il caso Skriniar. Il difensore è promesso sposo del Paris Saint-Germain, che ha già si è assicurato la sua firma in vista di giugno a parametro zero. L’intenzione dei parigini è comunque quella di anticipare il colpo, chiudendolo subito per un indennizzo vicino ai 10 milioni di euro. L’Inter, invece, chiede almeno 15 milioni. Qualora dovesse essere trovato un accordo, i nerazzurri dovrebbero cercare un sostituto. FOTO: Getty –A,all’inter A tal proposito, l’ultimo nome che circola è davvero sorprendente: si tratta di Kalidou ...