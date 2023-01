«Sono il primo All Black a dichiararsi gay Ho vissuto per anni in una bugia» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) In un’intervista alla televisione neozelandese Seven Sharp, l’ex AllCampbell Johnstone ha dichiarato di essere omosessuale e di averperuna doppia vita: dentro e fuori dallo spogliatoio. Oggi ha 43, è in pensione. Johnstone ha dichiarato: «Se posso essere ilAllgay e rompere la pressione e lo stigma intorno a tutta questa faccenda, forse posso aiutare altre persone. Hoperuna doppia vita, in una, ho spinto quella parte di me sempre più dietro». Il suo annuncio ha trovato un sostegno immediato nel suo Paese. Il New Zealand Rugby lo ha elogiato per “aver avuto il coraggio di condividere la sua storia e contribuire a creare uno sport più inclusivo”. ...