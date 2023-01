Sondaggi politici elettorali oggi 31 gennaio 2023 | mai così tanti italiani contrari all’invio di armi in Ucraina

(Di martedì 31 gennaio 2023)31– Dall’inizio della guerra innon si registravanodia Kiev: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Euromedia Research, i cui dati sono stati diffusi su La Stampa e a Porta a Porta. Secondo la rilevazione, infatti, il 52% degli intervistati èo al nuovo invio diin, il 39,9 per cento è favorevole, mentre il restante 8,1% non ha risposto o ...

Fratelli d'Italia cala ma il vantaggio rimane notevole Fratelli d'Italia cala ma rimane ampiamente primo partito. Crescono Movimento 5 Stelle, Pd e Lega. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le ...Nel 2020 è uno dei principali protagonistinella lotta contro il diffondersi del ...23 domenica 12 febbraio e dalle 7 alle 15 lunedì 13 febbraio ATTILIO FONTANA " Il favorito nei...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni zoppica, Pd e M5s in rialzo Fanpage.it

Sondaggi politici, D'Amato "staccatissimo" adesso ha paura Il Tempo

Sondaggi politici, FdI primo partito. Crescono M5S, Pd e Lega Adnkronos

Sondaggi politici: Pd perde 1 milione di voti, volano Meloni e M5 Money.it

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia scivola sotto il 30% ma rimane oltre dieci punti sopra M5s e Pd Fanpage.it

Quando si apriranno le urne per l’importante appuntamento, cosa prevede la legge elettorale, chi sono i candidati in corsa e cosa dicono i sondaggi Una panoramica sulle informazioni fondamentali ...SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Dall’inizio della guerra in Ucraina non si registravano così tanti italiani contrari all’invio di armi a Kiev: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali ...