Sondaggi amari per un partito | drastico calo | c’è chi invece cresce

Leggi su quifinanza

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ormai passato i suoi primi 100 giorni in carica, periodo di un primo bilancio che lascia soddisfatta la premier dell’operato del suo esecutivo e proietta la squadra dei ministri e tutta la maggioranza in Parlamento a lavori ancor più importanti per il 2023. Dopo aver approvato la manovra in tempi ristretti, però, Meloni e i suoi stanno risentendo della grana carburanti, con un tira e molla senza fine con i benzinai che sembrerebbe aver provocato non pochi malumori nell’elettorato.politici, la situazione nella maggioranza Gli ultimipolitici, infatti, vedono ancora una volta Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni perdere consensi. Una situazione che non si registrava ormai da parecchi mesi dopo che ildella leader azzurra, nonché prima premier ...