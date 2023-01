Solza | fiamme in un appartamento in cascina

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 gennaio 2023). Incendio in un magazzino a, nella mattinata di martedì 31 gennaio. Si tratta in realtà di un vecchioin unadi via Roma, utilizzato per lo stoccaggio di materiali. Intorno alle 9.30 è arrivato l’allarme ai vigili del fuoco per segnalare la presenza dellenei locali. Dal distaccamento di Dalmine è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco volontari di Dalmine, che sono arrivati sul posto, hanno domato le, messo in sicurezza la struttura e bonificato l’area compromessa.