“So cosa hai fatto” Giaele | fuoco contro Davide Sbugiardato davanti a tutto il GF Vip

(Di martedì 31 gennaio 2023) GF Vip, confronto tra. La puntata andata in onda ieri, lunedì 30 gennaio, ha visto l’eliminazione di George Ciupilan. Il giovane è sempre apparso piuttosto estraneo alle tante dinamiche della Casa, ma si è contraddistinto appunto per la sua unicità. Il pubblico, però, alla lunga ha deciso di mandarlo a casa. Poi le nomination. Ovviamente anche in questo caso le nomination hanno creato delle ripercussioni tra i vipponi. Un duro faccia a faccia è andato in scena traDonadei e SofiaDe Donà con i due coinquilini che non se le sono mandate a dire. Al centro della discussione ovviamente ci sono le nomination, ma non solo. L’ex volto di Uomini e Donne, in particolare, ha rinfacciato alla modella di aver avuto un comportamento non tanto coerente all’interno della Casa. E lui ne avrebbe pagato ...

Nel momento in cui difendi un messaggio politico,una parte politica che ti difende. Ma nel ... Sei continuamente monitorato e, qualsiasitu faccia, vieni sempre giudicato violentemente" . Per ...... ma non stai friggendo! In tal senso, senza nulla togliere alle friggitrici ad aria, altro non... Ma ciò non significa che le due attrezzature siano esattamente la stessa. Vediamo quali sono ...

Zaniolo-Roma, è finita: ecco cosa è successo Corriere dello Sport

Chiara Ferragni paparazzata da una fan in strada. L’influencer ripubblica lo scatto e commenta così:… Il Fatto Quotidiano

Gf Vip, Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria nella notte: cosa è successo Today.it

Giovanna Sannino: “Carmela di Mare fuori non ha avuto scelta: noi sì” – Intervista esclusiva The Wom

"Grande fratello Vip", stasera focus sulle coppie in crisi: cosa ne sarà di Edoardo e Antonella Io Donna

L’incidente probatorio sulle prove finora acquisite nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Alice Neri potrebbe fornire nuovi ...E, dall'altra parte, lo Stato deve garantire che gli enti locali (Comuni, province, Regioni) abbiano i fondi sufficienti per rispettarli. In molti settori pubblici, però, i Lep non sono ancora stati ...