Skriniar e Demiral in bilico | ma si pensa al campo Lautaro | bomber di Coppa e Capitano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Resta? Difficile. E in ogni caso, lo farà senza fascia. Gli ultras dell’Inter sono stati cattivi profeti (“Resta con noi”) con uno striscione indirizzato a Milan, difensore in scadenza, con l’accordo col Psg, che prova ad anticipare l’operazione a gennaio. Tra i possibili sostituti c’è Merih, difensore dell’Atalanta prossima avversaria. Questo è l’intreccio di mercato che infiamma la vigilia diItalia tra le due squadre nerazzurre. Simone Inzaghi sfida il rivale Gasperini, che cerca la rivincita dopo quella finale delle polemiche contro la Lazio. L’allenatore deve valutare l’opportunità del turn over nella settimana del derby. In difesa dovrebbe toccare a Darmian, De Vrij e Bastoni, Dumfries e Gosens esterni con Barella, Asllani e Mkhitaryan in mezzo. Davanti la coppia argentina ...

... sapremo con certezza se Milansarà già un giocatore del Paris Saint Germain , e se il suo posto in rosa lo avrà preso Merih. Anche se l'ipotesi più probabile è che lo slovacco ...è invece ancora in stand by: ha annunciato di aver già firmato per il Psg e vorrebbe ... Più fondate le piste che portano, sempre in Inghilterra, a Chalobah del Chelsea o a Bergamo per

Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Atalanta, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Inzaghi e Gasperini ...