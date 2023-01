Simone | autistico | da 20 anni isolato non pensava di poter trovare lavoro – ora lavora da PizzAut e lo adora

Leggi su it.newsner

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le diagnosi come l’autismo portano spesso con sè moltissime difficoltà e duri ostacoli nella vita delle persone che lo vivono ogni giorno. Spesso il loro modo di vedere e interpretare il mondo non viene accettato dalla società e crea purtroppo conflitti che sono difficili da cancellare. Ci sono però dei posti e delle persone che all’autismo non guardano con freddezza e con frustrazione ma che, al contrario, lo vedono come un mezzo per creare un mondo migliore. Uno di questi posti èche, ormai da due, fa notizia in Italia e nel resto del mondo per la sua filosofia davvero bellissima: la prima pizzeria italiana che è sia progetto di inclusione che pizzeria gestita da ragazzi autistici a Cassina De’ Pecchi (Milano). E la storia di un ragazzo,, nuova aggiunta allo staff di, è una ...