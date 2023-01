“Siete la nostra forza” I rivali storici diventano la salvezza della Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 31 gennaio 2023) Lasta vivendo un periodo complicato e difficilepropria storia, ma a Torino c’è chi sembra aver dato una mano a Madama. Se già senza penalizzazione il distacco dal Napoli si era fatto abissale, ora che lasi ritrova con quindici punti in meno rispetto a quelli effettivamente realizzati si ritrova in una condizione disperata di classifica. Il sogno del Tricolore è definitivamente svanito e anche la qualificazione in Champions League è un sogno molto difficile da poter ottenere, ma qualche rivale storico sembra essere arrivato in soccorso propriosquadra di Allegri. JuveDipendenzaStiamo parlando proprio dei partenopei che ormai vedono sempre più alla loro portata il tanto atteso terzo Scudettopropria storia, con i ragazzi di Luciano Spalletti che senza dubbio ...