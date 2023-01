Sicurezza nazionale | Bonaccini e il sostegno all’Ucraina Parla Alfieri Pd

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sull’idea di istituire un consiglio per la, rilanciata dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari, il senatore del Pd Alessandroci va cauto. Specie perché “già abbiamo meccanismi di coordinazione ee una legislazione che prevede lo scambio di informazioni”. Nella sua conversazione con Formiche.net il vicepresidente del gruppo dem in Senato allarga lo sguardo anche alle sfide della politica estera, alla complessa fase congressuale che sta affrontando il Pd e ai rigurgiti filo-putinisti riaffiorati nella polemica sulla presenza del presidente Zelensky al Festival di Sanremo. Il consiglio per larischia di essere un “doppione”? Quello che dico io è che abbiamo già meccanismi di difesa e di coordinazione, oltre a istituzioni che ...

... imponendo restrizioni all'esportazione di semiconduttori e macchinari per la litografica a diversi gruppi cinesi, mossa dettata da timori per la. Spiega ancora il Financial Times ...Certo la Cina ha una rivendicazione fortissima sull'unità, ma si rende conto che forse è ... Il vicepresidente del consiglio dirusso Dimitri Medvedev ha dato dello 'sciocco raro' al ...

Evitare di 'appesantire' il sistema che si occupa di sicurezza nazionale. Vanno rafforzati gli apparati che già lavorano e si coordinano ...