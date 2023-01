Si preannuncia già come una delle collaborazioni più soprendenti e attese del 2023 protagonista una Air Force One inedita | tra lusso e sportswear

Leggi su iodonna

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nuovo anno, nuovesorprendenti per il mondo della moda. Dopo l’uscita di indiscrezioni e continui rumors, sono stati i due giganti del fashion a confermare l’imminente sinergia. Sul profilo Instagram di Nike e Tiffany & Co., infatti, è comparsa un’immagine inequivocabile, pubblicata anche sulla versione cartacea del New York Times. Una scatola di scarpe, simbolo dell’universo del brand di Beaverton, incontra la sfumatura più iconica della gioielleria, suscitando hype e trepidazione per quella che si prospettaunapiùdel. Leggi anche › Al passo con le novità. 10 brand e modelli di sneakers che solo le star conoscono ...