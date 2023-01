Si è scelto di far morire Cospito | invece dopo il mio sciopero della fame la politica intervenne

Leggi su agi

(Di martedì 31 gennaio 2023) AGI – Nel settembre del 1989, l'ex terrorista e leader di ‘Prima Linea' Sergio Segio venne trasferitodieci giorni di digiuno dal carcere di Torino, dove scontava una condanna a 29 anni, all'ospedale Molinette. Protestava contro la decisione del magistrato di Sorveglianza di non concedergli il permesso di lavoro esterno perché aveva espiato troppa poca pena. “Feci unototaleche mi portò al ricovero in gravi condizioni per un'insufficienza renale nel reparto speciale delle Molinette dove peraltro le condizioni erano peggiori di quelle del braccio speciale torinese" ricorda all'AGI Segio che, espiata la sua pena, avviò una riflessione critica su quegli anni ed è attivo da quando è libero nel volontariato anche coi carcerati. "un incontro del comitato che solidarizzava ...