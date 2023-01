Si apre la settimana di Cucine Lube – Top Volley Il programma di lavoro

Leggi su seriea24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Dopo un lunedì di riposo, laCivitanova è tornata in palestra nella mattinata di oggi per una seduta in sala pesi, mentre nel pomeriggio si terrà il primo allenamento di tecnica per preparare la sfida casalinga del 7° turno di ritorno in SuperLega Credem Banca. Domenica 5 febbraio, infatti, i campioni d’Italia ospiteranno la TopCisterna di Fabio Soli, formazione che nel girone di andata sorprese i biancorossi a Cisterna di Latina vincendo 3-0. Mancano cinque partite al termine della Regular Season, tradotte in 15 punti utili per approdare ai Play Off Scudetto nella miglior posizione possibile. A cominciare dalla sfida interna con i pontini, capitan Luciano De Cecco e compagni vogliono tornare in carreggiata dopo un mese di gennaio da dimenticare in campionato, con quattro sconfitte sul groppone e 1 solo punto ...