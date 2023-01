Sfuma all’ultimo il ritorno di Verdi alla Salernitana

Nel 2019 ha debuttato con la Svezia Under 18 per poi passare'... Seguono sviluppi ore 11:45 -come previsto la possibilità ... Noi di Perugia Today seguiremo l'giorno ora per ora fino ...Il più classico dei golsecondo è però costato caro a questo scommettitore. Il mercato era il solito 1X2 e le quote in palio erano molto basse, ma nonostante tutto, il match che sembrava ...

Che beffa! La schedina da 132 mila dollari sfuma all'ultimo secondo La Gazzetta dello Sport

RILEGGI IL LIVE CALCIOMERCATO - Napoli, sfuma l'arrivo ... IamNaples.it

Sfuma vittoria all'ultimo round, Molinari 5/o ad Abu Dhabi - Sport Agenzia ANSA

LIVE Calciomercato | Cagliari, sfuma Radovanovic: le ultime battute ... Centotrentuno.com