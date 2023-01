Servizi di manutenzione | interruzione idrica in alcune zone di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domani, mercoledì 1 febbraio, indisaranno riscontrate irregolarità nelo idrico per lavori diprogrammata. La Gesesa ha comunicato che a causa di lavori sulla retesi potranno verificare disnell'erogazione quali bassa pressione e/o mancanza acqua dalle ore 09.30 alle ore 11.30 di mercoledì 01 febbraio 2023 nelle seguenti: Via Pasquale Columbro, Via Salvatore Pennella, Via Antonio Rivellini, Via Mario Pascucci, parte di Via Ciriaco del Pozzo, parte di Via Don Emilio Matarazzo. Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono e fisso 800511717.