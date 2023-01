Serie C 2022 2023 | vola il Cesena | Shpendi e Corazza stendono la Recanatese

(Di martedì 31 gennaio 2023) Iltrova una vittoria convincente sul campo dellanella sfida valida per la venticinquesima giornata di. I bianconeri sfruttano ancora i gol della propria coppia offensiva: Stiven, infatti, sigla la seconda doppietta consecutiva, impreziosita dal gol di. Il risultato si sblocca già al 7?, quando il numero 11 di testa ribadisce in rete la grande parata di Fallani sul precedente colpo di testa. Il portiere dei giallorossi è invece impreciso e di certo non impeccabile al 31?, facendosi superare dal tiro dalla distanza ancora di. La reazione dellaarriva soprattutto a cavallo della mezz’ora, ma Lewis non deve fare parate impegnative. L’occasione più ghiotta per i ...

... dato che al secondo turno ci sarà la sfida con la testa dinumero 4 Petra Martic. Per i ... IL TABELLONE COMPLETO DEL WTA 250 DI LIONE Il tabellone maschile US OpenIl tabellone femminile US ...Termina 1 - 2 la sfida tra Gubbio e Carrarese , valevole per la 25esima giornata della/23. A firmare il primo vantaggio dei giallazzurri è stato Schiavi al 58esimo, pareggio trovato poi al 94esimo da Semeraro . Nulla di fatto però, all'ultimo istante è Latta a trovare la ...

Fantacalcio 2022/2023: Brekalo, Thauvin, Llorente e i nuovi arrivi in ... Goal Italia

Le migliori serie TV del 2022: le imperdibili da vedere ... Anonima Cinefili

Serie A 2022/2023, il tabellone DEFINITIVO del calciomercato invernale Toro News

La serie più vista in streaming nel 2022 No, non è Mercoledì Today.it

Serie A 2022/23; Risultati e classifica dopo la 20a giornata ... PianetaEmpoli.it

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Derby che vale soprattutto in chiave rossonera per ritornare velocemente alla vittoria, mentre per i nerazzurri è ...Ecco il tabellone completo del calciomercato invernale di Serie A 2022/23. Si muovono solo le squadre in zona rossa.