Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 20 giornate

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il girone di ritorno dellaA è ufficialmente iniziato, e lacon relativocon la scorsa stagione sono sempre più chiari e definiti. La capolista Napoli prosegue la propria marcia verso il tricolore, battendo 2-1 la Roma (+5), inanellando l’ottava vittoria di fila e staccando sempre di più le dirette concorrenti, forti di un imponente score positivo di 13 punti in più. Nessuno, anche in questo caso, ha fatto meglio della compagine azzurra. Domenica da dimenticare, invece, quella del Milan (-7), che incassa un’altra clamorosa sconfitta, per 2-5 in casa contro il Sassuolo (-5). I rossoneri scivolano così a terzo posto in graduatoria, mentre i neroverdi risalgono la china e lasciano la quartultima piazza. Al secondo posto, anche se a ben 13 punti di distanza dalla capolista, sale invece l’Inter (-6), vittoriosa ...