«Se vedo tuo marito lo uccido» | «crepate» | Berardi e la moglie minacciati sui social dopo Milan-Sassuolo

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’attaccante del, Domenico, è rimasto vittima degli odiatoriper aver contribuito alla sconfitta delin campionato 5-2. Lo racconta la Gazzetta di Modena. Tutto è nato da un post pubblicato su Instagram dalladi, Francesca Fantuzzi. Per festeggiare la vittoria del, la Fantuzzi ha postato una foto con il numero 5 e l’immagine della tv sintonizzata sulla partita di San Siro. Cosa che ha scatenato gli insulti e le minacce a lei e al. Si va da «» a «setuolo» passando per «cornuta». Tutti messaggi che ladiha pubblicato sul suo profilo Instagram ...

'Semarito lo uccido', ha fatto sapere un altro. Per arrivare al sempreverde e inspiegabile 'cornuta'. Lady Berardi non si è scomposta, ha condiviso tutti i messaggi d'odio e ha aggiunto ...Ilsenso di gentilezza può rompere il muro dell'isolamento e la sensazione che non importa a ... l'altra faccia di ogni relazione d'amore, e nonl'ora di vedere come ci si sente alla fine' si ...

Per celebrare il successo del Sassuolo sul campo del Milan, Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi - protagonista assoluto del match con un gol, ...Dopo la vittoria contro il Milan a San Siro pioggia di offese e minacce nei confronti di Francesca Fantuzzi, rea di aver postato una foto della partita finita 5 a 2 per i neroverdi ...