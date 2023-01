Scuola | il Ministero dell’Istruzione approfondirà le considerazioni della Provincia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e per le Autonomie – ha chiesto aldi approfondire «lerelative al dimensionamento scolastico» presentate dalladi Benevento che aveva contestato come troppo elevato il numero di 900 alunni iscritti introdotto dalla Legge di Bilancio per il riconoscimento dell’autonomia delle Scuole di ogni ordine e grado. Secondo il PresidenteNino Lombardi tale limite avrà come conseguenza la cancellazionequasi totalità delle Dirigenze scolastiche sul territorio sannita e la perdita di numerosi posti di lavoro. Il DipartimentoPresidenza del Consiglio dei Ministri, nel trasmettere ...

