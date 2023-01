Scuola | il 51 | 7% degli studenti sceglie i licei Crescono le iscrizioni agli istituti tecnici

A giugno scorso i bocciati al primo anno sono stati l'8,1%iscritti contro una media di non ammissione nei 4 anni disuperiore pari al 6,2%. La percentuale di 'rimandati' era invece al ...... magari per allusione o tacitamente, per giustificare taluni nefandi comportamenti'ebrei ... in questo Governo sempre più 'gaglioffo', si cerca di distruggere anche quel poco dipubblica ...

Foto e video dei minori a scuola: come pubblicarli nel rispetto della ... Agenda Digitale

Scuola, da Nord a Sud fa troppo freddo nelle aule, le proteste si moltiplicano Il Sole 24 ORE

“Promossa”. La scuola della Costituzione Il Manifesto

Scuola della terra Emilio Sereni: aperte le iscrizioni per il 2023 Terra Nuova

Docenti, rivendicare stipendi europei ma anche orari europei Tecnica della Scuola

IL CONTO DELLO CHEF di Luca Bertazzoni Report ha fatto i conti in tasca agli chef stellati e ai ristoranti con le stelle: come quello in riva al Lago di Como di proprietà di un imprenditore con (...) ...Pagelle in arrivo, ma tra gli studenti sono in aumento i brutti voti. Il quadrimestre che si sta chiudendo è il primo post pandemia, senza restrizioni né quarantene: ma purtroppo ...