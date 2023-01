Il prossimo anno scolastico si prospetta ancora difficile per le superiori, che dovranno di nuovo a fare i conti con gli esuberi. Con picchi di un centinaio di iscritti in più per, alunni che, in alcuni casi, non potranno frequentare l'istituto che avrebbero voluto. È questo il trend che emerge da una prima ricognizione delle nuove iscrizioni che si sono chiuse il 30 ...LADEI PICCOLI Ieri si sono chiuse anche le iscrizioni al primo anno dellaelementare e dellamedia. Nellaprimaria, quasi una famiglia su due ha deciso di iscrivere il ...

Iscrizioni scuola superiore, a Bologna è boom dei licei: volano ... il Resto del Carlino

Scuola, boom dei licei (non il classico): crescono gli istituti tecnici. Ecco le scelte degli studenti ilmessaggero.it

Scuola, boom di iscritti al Sabin e al Laura Bassi di Bologna Corriere

Scuola, boom dei licei ma crescono i “tecnici” ilmessaggero.it

Scuola, boom per lo scientifico ma cresce anche scienze umane La Repubblica

I docenti del Sud che insegnano al Nord vorrebbero rientrare nella stessa provincia di origine o quanto meno nella stessa Regione. Ma fra vincoli e cattedre già piene non riescono ad ottenere il trasf ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...