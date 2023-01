Scrutini | docente nominato a fine quadrimestre non ha elementi di valutazione Legittimo il “Non classificato” in pagella?

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ci scrive un genitore, molto perplesso, su quanto accaduto nella scuola del figlio. Quest'ultimo si è assentato per malattia il giorno del compito in classe, presentando regolare certificato medico al rientro in classe. Una volta giunto a scuola scopre che ad assentarsi questa volta è il. Risultato: rischio di vedersi attribuito nel documento diun "Non". Da precisare che l'insegnante in questione è statoda GPS a novembre e che quindi tra assenze giustificate di entrambi i diretti interessati e le Vacanze di Natale, si è arrivati a tale situazione corrispondente alla mancanza didi. Di chi sono le responsabilità? Del? Dello studente? Del sistema scolastico? Quali le soluzioni? ...

...partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nel computo delle ore relative all'attività funzionale all'insegnamento (fino a 40 ore per i CdC) La partecipazione agliè per il...Volendo aggiungere altri 10 giorni tra esami (ma non tutti i docenti fanno esami) e, ... Di fronte a questa solare evidenza interviene il solitoche parla di lavoro nascosto, sommerso (...

Docente impegnato negli scrutini, coincidenza di orario in due scuole. Come comportarsi Orizzonte Scuola

CIRC. 141 SCRUTINI I Quadrimestre – Scuola PRIMARIA a.s. 2022 ... Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 "A. La Marmora"

Scrutini: si valuta con media matematica dei voti o in base ai progressi acquisiti al “termine” del percorso di apprendimento Orizzonte Scuola

Scrutini di I Quadrimestre: la normativa, gli adempimenti e un format di verbale Orizzonte Scuola

CIRC. 134 SCRUTINI I Quadrimestre – Scuola SECONDARIA ... Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 "A. La Marmora"

La scuola di solito dorme. Si sveglia come un orso inferocito solo in due casi: stipendi e orario di lavoro. Il ministro Valditara ha lanciato un ballon d’essai: differenziamo gli stipendi legandoli a ...A Roma le supplenze annuali durano solo 5 mesi mentre quelle brevi vanno avanti per tutto il quadrimestre. È lo strano caso delle scuole della Capitale dove la nomina dei supplenti ...