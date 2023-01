Sciopero Atm a Milano | venerdì 17 febbraio a rischio metro | bus e tram Usb | “Contro privatizzazioni e carovita”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nuovoper i dipendenti del trasporto pubblico locale. L’agitazione è stata proclamata a livello nazionale per17ed è stata indetta dal sindacato Usb lavoro privato. La protesta durerà 24 ore ed è resa necessaria, si legge in una nota dei rappresentanti dei lavoratori, “leselvagge e il, per la sicurezza e il salario”. A, lopotrebbe coinvolgere i dipendenti della Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico in città. Saranno ai treni delle cinque lineepolitane, gli autobus e i. Al momento non sono ancora stati resi noti gli orari del blocco, ma è verosimile che saranno rispettate le consuete fasce di ...

... va in scena unodei lavoratori del trasporto pubblico locale. A proclamare l'agitazione, che sotto la Madonnina rischia di mandare nel caos metro, autobus e tram di, è stato il ...I motivi delloSotto la Madonnina a scioperare per 24 ore potranno essere i dipendenti di, la società che gestisce il trasporto pubblico in città. Saranno a rischio caos i treni delle ...

Un altro sciopero di 24 ore dei mezzi: metro, bus e tram Atm a rischio a Milano MilanoToday.it

Sciopero Atm a Milano, venerdì 17 febbraio a rischio metro, bus e tram Il Fatto Quotidiano

Sciopero mezzi Atm oggi venerdì 27 gennaio: treni, metro e bus ... IL GIORNO

Lo sciopero della metro a Milano per chiedere (anche) di non inviare armi all'Ucraina MilanoToday.it

Proclamato uno sciopero dei mezzi a Milano MilanoToday.it

L'agitazione indetta per il prossimo 17 febbraio. Tra le richieste "il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina" ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...